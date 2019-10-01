У «Байкал-Сервиса» в Новосибирске открылся исключительный терминал

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Транспортная компания «Байкал-Сервис» открыла в сибирской столице новый «Центральный» терминал, который стал крупнейшим распределительным центром грузоперевозчика в этом городе.

«Мы очень давно ждали этого переезда, компания развивается, и старые площади не давали нам развернуться на полную мощность. С новым современным складом класса В+ мы выходим на новый уровень обслуживания. Это сокращение сроков обработки грузов, а, следовательно, и доставки. Так, тот груз, который будет приходить ночью на терминал, клиент сможет получить уже наутро того же дня, – говорит региональный управляющий ООО «Байкал-Сервис ТК» Виталий Дронов. – Кроме того, это позволит компании значительно улучшить логистику для клиентов всех городов Сибири и Дальнего Востока, так как Новосибирск выступает для них транспортным хабом».

Новая площадка находится по адресу: Северный проезд, 7/10 (ориентир – соседнее здание склада на ул. Петухова, 69/8).

Это новый современный складской комплекс площадью 10 тыс кв. м., который располагает всем необходимым для того, чтобы клиенты могли быстро и легко сдать и получить свои грузы. Он удачно расположен, имеет хороший подъезд, большое число доковых ворот (по 16 с двух противоположных сторон склада для проведения погрузки и выгрузки), на его территории имеются огромные разворотные площадки, что также удобно для клиентов.

Стоит заметить, что новый комплекс по площади более чем в 1,5 раза превосходит два прежних терминала компании – «Кировский» и «Центральный» с Чукотской улицы, – которые переехали на новую площадку. Дополнительные площади, которые получил с переездом терминал «Центральный», позволят ему с новым уровнем качества выполнять функции основного регионального РЦ компании.

Исаев Артем Викторович.

Источник: Предложи новость