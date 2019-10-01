На нефтеперевалочном комплексе «Шесхарис» заменят технологическое оборудование

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Ростовский филиал Главгосэкспертизы России изучил представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на третий этап реконструкции нефтерайона «Шесхарис» в Новороссийском морском торговом порту. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

"Перевалочный комплекс «Шесхарис», построенный на берегу Цемесской бухты Черного моря в начале 1960-х годов, в настоящее время обеспечивает транспортировку нефти с месторождений Западной Сибири, Азербайджана и Казахстана, - поделился член комитета по транспорту и строительству Госдумы Владимир Синяговский, - В состав комплекса входят резервуарный парк емкостью около 1,4 млн. куб.м, технологический тоннель с трубопроводами через Маркхотский хребет длиной 3,3 км и технологические трубопроводы протяженностью 79,4 км. Его реконструкция давно стоит в повестке дня. И вот руководство НМТП приняло правильное решение. Мы будем содействовать его реализации."

Проектом реконструкции нефтерайона «Шесхарис» предусмотрены работы по расширению пропускной способности технологических трубопроводов причального комплекса с учетом увеличения перспективных объемов перевалки нефти и нефтепродуктов в Новороссийском морском торговом порту и необходимости приема танкеров большей грузоподъемности.

Проектируемые объекты третьего этапа реконструкции будут расположены на семи причалах и береговой части терминала, где будет выполнен монтаж технологического оборудования взамен устаревшего. В основном, здесь проведут замену физически изношенного оборудования, в том числе участков трубопроводов, запорной арматуры, систем пожаротушения и электроснабжения, системы защиты от гидроудара, а также насосного оборудования в морской и береговой насосных. В морской насосной установят оборудование для подачи воды в резервуары на площадке «Шесхарис».

Также в ходе реализации проекта будут демонтированы старые и проложены новые инженерные сети, сооружен водоотвод, построены переходные лестницы через технологические трубопроводы и выполнены иные необходимые работы. Общая площадь участка реконструкции – около 3,3 га.

Работы по реконструкции будут выполняться в условиях без остановки работ по перевалке нефти и нефтегрузов. Расширение территории нефтерайона «Шесхарис» не планируется.

Ранее Ростовский филиал Главгосэкспертизы России одобрил проект строительства водопропускных коллекторов для инженерной защиты производственной площадки «Шесхарис» от паводков.

Финансирование планируемых работ по реконструкции и техническому перевооружению перевалочного комплекса осуществляется за счет средств застройщика – ПАО «Новороссийский морской торговый порт».