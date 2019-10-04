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Владимир Синяговский: Мы обязаны сделать жизнь земляков комфортнее...

В рамках региональной недели депутат Государственной Думы РФ, член фракции партии "Единая Россия" Владимир Синяговский посетил город-курорт Геленджик.

Один из вопросов от избирателей, заданный на встречи с депутатом, касается освещения дороги от трассы М-4 ДОН до села Дивноморское. Глава администрации Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что уже сейчас закуплено оборудование для освещения остановочных павильонов, находящихся на данном отрезке дороги. Владимир Синяговский обещал направить необходимые запросы в Росавтодор и посодействовать в реализации проекта освещения всего участка дороги.

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Категория: Новости / Транспорт

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