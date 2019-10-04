/Транспорт/

Смотровые площадки к 100-летию Туапсинского района

Депутат Госдумы РФ Владимир Синяговский провел переговоры по этому вопросу с представителями УпрДор «Черноморье».

"Отсутствие смотровых площадок вдоль трассы – достаточно важный вопрос для курортного района, - отметил Владимир Синяговский, - Места у там красивые, неповторимые природные пейзажи, да и вполне пригодные места для оборудования смотровых площадок есть. Нужна помощь федерального ведомства».

Результаты переговоров оказались положительными – федеральные структуры готовы предоставить земельные участки под смотровые площадки, но с пересмотром их мест дислокации. "Будем продолжать работать в этом направлении, чтобы к своему 100-летию Туапсинский район в качестве подарка получил две смотровые площадки. Это, безусловно, скажется положительно на курортном имидже муниципалитета," - подытожил депутат Государственной Думы.

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Категория: Новости / Транспорт

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