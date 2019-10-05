Владимир Синяговский: Система перевозки пассажиров требует ежедневного внимания власти...

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Вопросы организации пассажирских перевозок в Новороссийске находится на особом контроле депутата Государственной Думы России Владимир Синяговского.

Совместно с первым заместителем главы администрации города Новороссийска Светланой Калининой он провел совещание в службе "Безопасный город" с участием специалистов администрации, муниципального перевозчика и подрядной организации, внедряющей систему организации и контроля за перевозками пассажиров по программе "Пикас".

Состоялся подробный разбор ситуации. Обсудили проблемы соблюдения графика движения по маршруту, культуры обслуживания пассажиров и безопасности их перевозки. Конкретные предложения специалистов составили план мероприятий, которые нужно реализовать до конца года.

"Мы должны с вами сделать все возможное для создания комфортных и безопасных условий перевозки жителей и гостей города-героя Новороссийска, - подвел итог встречи депутат Госдумы.