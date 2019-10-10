Новороссийск попал в топ-10 популярных маршрутов для поездок с попутчиками летом 2019 года

Краснодар - Туапсе (189%) Анапа - Новороссийск (141%) Геленджик - Новороссийск (133%) Краснодар - Анапа (91%) Санкт-Петербург - Москва (86%) Краснодар - Темрюк (59%) Москва - Чебоксары (58%) Краснодар - Геленджик(54%) Москва - Переславль-Залесский (52%) Москва - Нижний Новгород (51%)

6 из 10 маршрутов (том числе первые 4 позиции), которые показали самый быстрый рост активности, оказались на юге России. Безусловным лидером роста стало направление между (1) Краснодаром и Туапсе (189%). Далее следуют (2) Анапа - Новороссийск (141%), (3) Геленджик - Новороссийск (133%) и (4) Анапа - Краснодар (91%). Направление (6) Краснодар - Темрюк (59%) и (8) Геленджик - Краснодар (54%) заняли 6-ю и 8-ю строчки соответственно.Стоит отметить, что 4 из 6 популярных южных направления связаны с Краснодаром. А оставшиеся 2 - с Новороссийском.Традиционный маршрут-лидер по числу путешествующих попутчиков Москва - Санкт-Петербург опустился на 5 строчку (86%). С учетом того, что это направление круглый год является одним из самых популярных, то такой рост можно считать феноменально высоким, но логичным. Во-первых, потому что он связывает два крупнейших населенных пункта России с общим числом жителей превышающим 20 млн человек. Во-вторых, в связи с имеющимися культурными, коммерческими, историческими и иными связями между двумя столицами.То же самое можно сказать про традиционно популярный маршрут Москва - Нижний Новгород, который опустился на 10 строчку. Рост активности на 51% можно считать крайне высоким.По популярности этот маршрут обычно находится в 3-4 десятке списка BlaBlaCar. Но летом 2019 года он вырос на 58% и поднялся на 7 место. Длина маршрута составляет 660 км, или порядка 10 часов езды на автомобиле, что делает его довольно тяжелым для поездки на легковом транспорте с попутчиками. Однако это не помешало маршруту обогнать по активности такие “хиты” как Нижний Новгород - Казань (между ними находятся Чебоксары; не попал в 10-ку) и Москва - Нижний Новгород (10-е место).Маршрут из Москвы в Ярославль довольно популярен, хоть и не попал в летний топ-10. Но в данном случае речь идет о поездка именно до Переславль-Залесского, который находится аккурат посередине этого маршрута. Переславль-Залесский - маленький городок (40 тысяч жителей) с большой историей (входит в Золотое кольцо России), да к тому же расположен на берегу популярного Плещеева озера. Выбиться в лидеры по полярности (9-е место) этот маршрут смог благодаря сильно возросшему потоку туристов: +52%.