Курсирование «Ласточек» из Майкопа в Адлер будет приостановлено в связи с проведением плановых ремонтных работ

/Транспорт/

В связи с проведением планового ремонта железнодорожного тоннеля на перегоне Кабардинская – Хадыженская Краснодарского региона СКЖД с 13 октября до 7 декабря отменяются поезда «Ласточка» №812/811 Имеретинский Курорт – Майкоп и № 814/813 Адлер – Майкоп.

На время проведения работ будет приостановлено движение поездов №202/201 Москва – Имеретинский Курорт, №241/242 Адлер – Иркутск, №261/262 Архангельск – Адлер, № 282/281 Череповец – Адлер, № 468/467 Смоленск – Имеретинский Курорт, № 479/480 Санкт-Петербург – Сухум, № 117 Самара – Адлер.

В период проведения ремонта тоннеля изменятся маршруты следования пассажирских поездов 39/140 Барнаул – Адлер – Барнаул, 309/310 Воркута – Адлер, Кисловодск – Адлер, 679/680 Владикавказ – Адлер, №602 Ставрополь – Адлер, 79/80 Архангельск – Адлер. Они будут курсировать по участку Краснодар – Туапсе вместо закрытого для поездов дальнего следования участка Армавир – Туапсе.

Также сокращается маршрут следования поезда №808/807 Ростов – Туапсе, конечным пунктом которого станет станция Краснодар-1.

При этом изменяется маршрут следования пригородного поезда №6048/6047 Майкоп – Туапсе. Поезда будут следовать до станции Кабардинская. Отсюда пассажиров на автобусах доставят до станции Хадыженская, где они смогут пересесть на поезд Хадыженская – Туапсе. Такая схема движения организована и в обратном направлении.

Источник: пресс-служба СКЖД