Таможня сообщает...

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Более 17 млн тонн товаров и около трех тысяч судов оформили астраханские таможенники в морском пункте пропуска «Астрахань» за 9 месяцев 2019 г.

Грузооборот товаров, перемещаемых морским транспортом и оформленных астраханскими таможенниками за 9 месяцев 2019 года, составил более 17 млн тонн, из которых 11 млн тонн экспорта и транзита. В 2018 году грузооборот вывозимых товаров, перемещаемых морским транспортом, составил более 3 млн тонн. Основными странами-партнерами при экспорте товаров морским путем являются Республика Иран и Азербайджан. Лидирующее положение по экспортной группе товаров в 2019 году – у злаковых и изделий из черных металлов. В 2018 году первые позиции по экспорту занимали нефтепродукты и растительная сельскохозяйственная продукция.

С начала 2019 года в морском пункте пропуска «Астрахань» через государственную границу Российской Федерации оформлено около трех тысяч судов на прибытие и убытие, из которых 2500 судов было оформлено на Астраханском таможенном посту и двести пятьдесят в Морском порту Оля.

С 1 июля 2019 года по всей территории Российской Федерации введено правило обязательного предварительного информирования о товарах, планируемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Это способствует ускорению совершения таможенных процедур и проведению таможенного контроля.

Бизнес структуры, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность и имеющие статус уполномоченного экономического оператора, имеют ряд преимуществ и упрощения на всей территории Евразийского экономического союза.

Источник: Пресс-служба Астраханской таможни