Продажа билетов на поезд «Лыжная стрела» открыта

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"Лыжная стрела" отправится из Ростова-на-Дону на горнолыжный курорт "Роза Хутор" 20 декабря.

В новогодние каникулы холдинг "РЖД" предлагает пассажирам специальный проект "Лыжная стрела". Поезд № 18/17 Ростов-на-Дону – Роза Хутор - Ростов формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") будет курсировать в период новогодних праздников и рождественских каникул. Пассажиры поезда смогут бесплатно провезти с собой зимний спортивный инвентарь (лыжи и сноуборды).

С 20 декабря 2019 г. по 7 января 2020 г. (кроме 31 декабря) "Лыжная стрела" будет отправляться со станции Ростов-Главный в 20:45 и прибывать в Розу Хутор в 08:22 следующего дня с остановками по станциям Краснодар-1, Туапсе, Сочи, Адлер.

В обратном направлении со станции Роза Хутор состав будет отправляться с 21 декабря 2019 г. (кроме 31декабря 2019 г.) в 20:10 с прибытием в Ростов на следующие сутки в 08:05. В пути следования поезд сделает остановки на станциях Адлер, Сочи, Туапсе и Краснодар-1.

Поезд будет сформирован из купейных, плацкартных и СВ вагонов, оборудованных кондиционерами и биотуалетами. В составе поезда предусмотрены места для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. В штабном вагоне также предусмотрено дополнительное багажное купе для бесплатной перевозки горнолыжного инвентаря. Во время поездки пассажиры могут приобрести чай, кофе, снеки, а также сувениры.

Приобрести билеты на поезд "Лыжная стрела" можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО "РЖД" и с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам".

Источник: пресс-служба СКЖД