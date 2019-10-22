Более 12 тыс. деревьев и кустарников высажено работниками СКЖД в текущем году 

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В текущем году в границах дороги высажено более 12 тыс. деревьев и кустарников. Они украсили городские скверы и парки, особо охраняемые природные территории и полосы отвода железной дороги.

По итогам 9 месяцев на природоохранную деятельность на Северо-Кавказской железной дороге направлено более 105 млн рублей.

Экологическими лабораториями Центра охраны окружающей среды проведено свыше 17 тыс. анализов состояния воздушной, водной среды и почвы. За счет реализации организационно-технических мероприятий на СКЖД удалось снизить негативное воздействие на окружающую среду. Так, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 18 % было сокращено количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Источник: пресс-служба СКЖД