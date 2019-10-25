Владимир Синяговский: Примите самые теплые слова благодарности за ваш нелегкий и добросовестный труд...

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Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский поздравил своих земляков с профессиональным праздником.

"Уважаемые автомобилисты-профессионалы, автолюбители, механики, инженерно-технические работники, руководители и сотрудники автотранспортных предприятий!

Сердечно поздравляю с праздником всех вас, от кого зависит безопасность пассажиров и надежность перевозок!

Наш регион наполнен сетью транспортных магистралей и является транзитным для большого количества транспорта. Перед Краснодарским краем стоит ряд сложных и важных задач – это дальнейшее совершенствование автомобильных перевозок, обеспечение их безопасности, расширение ассортимента транспортных услуг и повышение их качества.

За высокими производственными показателями стоит высокопрофессиональный труд водителей автобусов, грузовых и специализированных автомобилей, кондукторов, ремонтных рабочих и диспетчеров, инженеров, руководителей автотранспортных предприятий, преподавателей учебных заведений отрасли, работников автовокзалов и автостанций!

Примите самые теплые слова благодарности за ваш нелегкий и добросовестный труд, за вклад в развитие нашей Кубани. Особая признательность и низкий поклон ветеранам, которые вкладывали свой профессиональный талант, силы и энергию в становление отрасли, в воспитание новой плеяды профессионалов.

Желаю вам здоровья, счастья, удачи и благополучия, стабильной и безаварийной работы! Мира и добра!

С уважением, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский."