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Продажи единого ски-пасса для всех горнолыжных курортов Красной Поляны стартуют в декабре

Продажи единого ски-пасса, действительного для подъемников всех трех курортов поселка Красная Поляна в Сочи в зимнем сезоне-2019/2020, начнутся в декабре, по этому абонементу лыжники получат возможность использовать для катания в общей сложности 177 км трасс, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пятницу в пресс-службе Курорта Красная Поляна.

Прирост качественного номерного фонда на гостиничном рынке Москвы по итогам 2019 года составит 0,6%, ввод сместился на 2020 год, рассказала глава департамента гостиничного бизнеса и туризма компании Cushman & Wakefield Марина Смирнова в ходе выступления на Marketbeat.

Источник: https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/63724/.htm

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Категория: Новости / Транспорт

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