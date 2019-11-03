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Новый мировой рекорд на "Хамсафест-2019"

На "ХАМСАФЕСТ-2019" установлен мировой рекорд - самое большое количество хамсы, использованное для приготовления шкары!

Хамсу приготовили в большом чане с добавлением лука, помидоров, соли и специй.

Для установления рекорда все ингредиенты были заблаговременно взвешены, а само блюдо готовилось 40 минут. С большим предвкушением гости фестиваля ожидали угощения! И вот, почти 940 кг рыбацкой шкары было бесплатно роздано жителям и гостям города-героя! Ох уж и вкусной оказалась хамса по-новороссийски!

В подготовке и реализации рекорда (при поддержке Администрации города) приняли участие специалисты управлением торговли и крупнейшей на юге России рыбодобывающей компанией.

Напомним, третий фестиваль черноморской рыбы «ХАМСАФЕСТ-2019» проходил 2 и 3 ноября с утра и до самого вечера. Почетными гостями фестиваля в эти дни стали депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский, глава администрации города-героя Новороссийска Игорь Дяченко, председатель городской думы Александр Шаталов.

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Категория: Новости / Транспорт

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