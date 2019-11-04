В московском метро появятся одноместные вип-вагоны

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Руководство московского метрополитена сообщило о добавлении в каждый подвижной состав специализированных одноместных вагонов-капсул, которыми можно будет воспользоваться за определённую плату в час пик.

Дизайн отсека отличается от других вагонов исключительно размером и выдержан в стилистике поезда. Доступ в элитное помещение будет осуществляться за дополнительную плату с возможностью покупки абонемента.

«В среднем каждый состав снабдят двумя-тремя такими капсулами. Возможно, когда в метро нет наплыва пассажиров, человек не оценивает все преимущества езды в спокойной обстановке, а вот в час пик ехать в отдельном вагоне — всё равно что в «Бентли», когда остальные мучаются в автобусе», — прокомментировал новшество представитель метрополитена Алексей Васильев.

В будущем в планах транспортного предприятия увеличивать количество таких VIP-вагонов. Руководство метрополитена предполагает, что через несколько лет из таких капсул будут составлены полноценные поезда. Производителем вагонов выступит Мытищинский машиностроительный завод. Стоимость одной поездки с повышенным комфортом в настоящий момент обсуждается.

Источник: https://panorama.pub/25501-v-moskovskom-metro.html?fbclid=IwAR3ptLX-F2u1ZUmLCnrjpBam0iadTYTFY53hAsZpFNSoD7dTFervC6_UylA