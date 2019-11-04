Для кого построят трассу Москва-Казань?

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Проект платной автотрассы Москва-Казань поделил россиян на тех, кто хочет заработать и тех, кто не хочет платить. Об этом рассказал руководитель Федерации автовладельцев России, руководитель общественного движения «Автомобильный союз» Сергей Канаев.

Ранее стало известно, что строительство платной дороги стартует уже в следующем году и продлится до 2027 года. Трасса Москва-Казань будет протяженностью 794 километра и обойдется бюджету в 730 миллиардов рублей.

Сергей Канаев считает, что строительство этой дороги – слишком дорогое удовольствие для страны.

«Интересы потребителей, чиновников и бизнеса у всех разные. Бизнес хочет на этом заработать, и они построят платную дорогу, несмотря на то, что для бюджета было бы дешевле реконструировать имеющуюся трассу. Мы говорим о том, что сейчас есть некоторые проблемные участки, и их надо менять, но строить новую целиком трассу - это очень дорого. Например, нельзя даже обсуждать тему дороги, которая существует в Балашихе. Однозначно нужно создавать альтернативу. В данном случае миллион автовладельцев будут «за». Сейчас это самый проблемный участок», - уверен руководитель Федерации автовладельцев России.

Наибольшее количество вопросов у российских автовладельцев вызвало решение сделать новую трассу платной, рассказал Сергей Канаев.

«С точки зрения потребителей, люди всегда хотят как можно больше бесплатного. Мы очень часто слышимы, что люди не понимают, за что они платят транспортный налог. Или транспортный налог, или платные дороги, говорят они. Здесь люди правы, поскольку дороги по закону должны быть бесплатными. С точки зрения чиновников, они хотят разгрузить дороги и заработать на этом», - пояснил Сергей Канаев.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/