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Названа цена проезда в составах МЦД

Стоимость проезда на новейших поездах «Иволга», которые собираются запустить по Московским центральным диаметрам, будет такой же, как на обычных электричках. Цена в зависимости от расстояния составит от 38 до 45 рублей по картам «Тройка» или «Стрелка» для жителей Подмосковья.

Суперсовременный состав сегодня осмотрели мэр Москвы Сергей Собянин, председатель правления «РЖД» Олег Белозёров и губернатор Московской области Андрей Воробьёв. По словам Собянина, «Иволги» модернизировали специально под МЦД и сделали их еще более комфортными для пассажиров. Большое внимание уделили и безопасности. Глава города подчеркнул, что такие поезда станут новым этапом в развитии транспортного машиностроения.

Сергей Собянин, мэр Москвы: «Мы в техническом задании совместно с коллегами заложили самые высокие требования к этому поезду, выше, чем даже у известных всем „Ласточек“. Мы активно работаем над запуском новых МЦД, МЦД-1 и МЦД-2. Идет реконструкция подвижных путей и станций».

Центральные диаметры - это железнодорожные линии, проходящие от подмосковных городов через всю Москву. МЦД-1 свяжет Одинцово и Лобню. МЦД-2 — Нахабино и Подольск. Движение поездов там запустят уже к концу этого года. Всего планируют построить 5 таких диаметров.

Источник: https://www.ntv.ru/novosti/2252722/?from=push

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Категория: Новости / Транспорт

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