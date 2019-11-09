Пункты выдачи заказов Почты России откроются в магазинах «Обуви России»

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АО «Почта России» и группа компаний «Обувь России» заключили партнерское соглашение, в рамках которого на базе магазинов «Обуви России» в ноябре откроются пункты выдачи онлайн-заказов почтового оператора.

На первом этапе ПВЗ заработают в более 180 торговых точках Группы по всей России. Такое сотрудничество позволит, с одной стороны, снизить нагрузку на отделения связи Почты России в регионах, особенно в периоды сезонных всплесков, и, с другой стороны, увеличить трафик в магазины сети ГК «Обувь России» и повысить лояльность покупателей.

Сотрудничество включает несколько этапов: в течение двух-трех недель будет проведена интеграция программного обеспечения партнера и «Обуви России» на базе 1С, параллельно будет запущен процесс обучения сотрудников обувного ретейлера по работе с ПО. В начале ноября проект стартует в тестовом режиме в нескольких торговых точках, в дальнейшем он будет тиражироваться на всю сеть. Планируемый объем посылок, который будет перенаправлен в ПВЗ Почты России на базе магазинов «Обуви России», составит более 5 тыс. в месяц.

Почта России активно развивает сеть пунктов выдачи заказов. В середине октября компания предложила интернет-магазинам сервис по пересылке покупок не только в почтовые отделения, но и в собственные и партнерские постаматы и пункты выдачи заказов. В краткосрочной перспективе клиентам Почты России станут доступны дополнительные сервисы переадресации заказа, легкого возврата или частичного выкупа заказа.

«Почта России будет и дальше развивать платформенные решения для обеспечения потребностей рынка электронной коммерции. Мы ставим перед собой цель - сделать наши сервисы максимально комфортными как для продавцов, так и для конечного потребителя – и в результате стать основным логистическим игроком на рынке онлайн ритейла», - отмечает первый заместитель генерального директора по электронной коммерции АО «Почта России» Алексей Скатин.

«Партнерство с Почтой России — следующий этап по развитию проекта «Пункты выдачи заказов», который мы начали реализовывать осенью 2018 года. Проект является частью стратегии Группы по интеграции в логистическую инфраструктуру российского рынка электронной торговли. За год мы отработали все основные технологии и сейчас вышли на показатель 9-10 тыс. выданных посылок в неделю, — комментирует Наталья Куликова, руководитель группы финансовых услуг ГК «Обувь России». — Сотрудничество с национальным почтовым оператором позволит компании предложить дополнительный удобный сервис нашим клиентам, что откроет новые возможности для бизнеса».

Возможность самостоятельного получения отправлений все больше пользуется популярностью у россиян. По данным агентства Data Insight, в первом полугодии 2019 года 36 млн посылок из интернет-магазинов (17% от всех онлайн-заказов) доставлено в пункты выдачи заказов и постаматы. Основной прирост рынка eCommerce и соответственно рынка логистики для интернет-магазинов пришелся именно на формат самовывоза.

Источник: Пресс-служба УФПС Краснодарского края АО «Почта России»