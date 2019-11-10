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Более 10 тысяч билетов на поезда в Крым продано за двое суток

Более 10 тыс. билетов на первые поезда через Керченский пролив следующие в Крым и обратно было реализовано за первые двое суток продаж. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ).

«Более 10 тысяч билетов на поезда в Крым и обратно проданы за первые двое суток», — приводит ТАСС сообщение компании.

Отмечается, что самым востребованный маршрут Москва — Симферополь. Наиболее активно билеты приобретают в железнодорожных кассах.

Продажи железнодорожных билетов в Крым начались 8 ноября. Приобрести проездные документы можно в кассах вокзалов, а также на официальном сайте компании-оператора.

Первый состав из Петербурга отправится в Симферополь 23 декабря в 14:00, из Москвы — 24 декабря в 23:45.

Источник: https://russian.rt.com/russia/news/685716-bilety-poezda-krym?utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications

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Категория: Новости / Транспорт

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