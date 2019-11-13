МВД информирует...

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Госавтоинспекция города Сочи информирует владельцев транспортных средств, что с 1 ноября 2019 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 10 декабря 1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», устанавливающие обязанность физических лиц оснащать эксплуатируемые ими грузовые автомобили, разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, и автобусы тахографами, а также соблюдать нормы времени управления транспортным средством и отдыха.

Вступили в силу изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, внесенные Федеральным законом от26 июля 2019 г № 216-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», предусматривающие новую редакцию статьи 11.23 КоАП РФ, в части увеличения размера штрафа в отношении водителя за управление транспортным средством без тахографа в случае, если его установка предусмотрена законодательством; установление административной ответственности должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за выпуск транспортного средства без тахографа, если его установка на транспортном средстве предусмотрена законодательством, либо с нарушением установленных требований; введение административной ответственности должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за несоблюдение установленных норм времени управления транспортным средством и отдыха, а также режима труда м отдыха водителя.

Начальник отделения исполнения административного законодательства майор полиции Нестеренко Антон Васильевич: За выпуск на линию транспортного средства с неисправным тахографом или за несоблюдение норм времени управления транспортным средством водителем, ответственность будут нести должностные лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица, штраф за данное правонарушение составляет до 10 тысяч рублей на должностное лицо, до 15 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей и до 50 тысяч рублей в случае установления вины юридического лица.

Нормы времени управления транспортным средством и отдыха для физических лиц, а также порядок оснащения тахографами принадлежащих им транспортных средств, в настоящее время не установлены.

Источник: отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи