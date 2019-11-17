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Переулок Берёзовый теперь удобный и безопасный для пешеходов

На одном из личных приёмов граждан к главе Геленджика с просьбой о строительстве тротуара обратилась жительница Геленджика Олеся Шакурова.

По переулку Берёзовый постоянно ходят люди, среди них много школьников, но пешеходной зоны там нет. Потому люди вместе с машинами для передвижения используют дорогу. Это, конечно, небезопасно.
Алексей Богодистов поддержал геленджичанку, отправил на место комиссию, которая подготовила смету для произведения работ по строительству тротуара и монтажу освещения.
Сегодня работы в самой активной стадии, похоже, что жители довольны.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / Транспорт

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