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Найден способ избавить Россию от пробок

Развивать общественный транспорт в городах – это единственный способ избавить Россию от автомобильных пробок. Такое мнение высказал москвовед и историк Михаил Федоров.

 

«Количество автомобилей увеличивается каждый день. Машин становится все больше и больше. Единственный метод борьбы с пробками - это убедить жителей городов и пригородов пересесть на общественный транспорт. Люди должны добираться на работу и с нее на общественном транспорте. Другого выхода нет, и не будет», - считает историк.

Самые большие автомобильные пробки в России образуются в Москве. Как рассказал радио Sputnik Михаил Федоров, масштаб проблемы уже достиг уровня «безумия».

«Центр города перегружен. Приезжать в центр на автомобилях - это безумие какое-то. Парковки очень дорогие, их не хватает, чтобы припарковать автомобиль в нужном вам месте», - рассказал москвовед.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

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Категория: Новости / Транспорт

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