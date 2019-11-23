ДТП на перегоне Анапа – Гастогаевская  в Краснодарском крае не повлияло на график движения поездов

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22 ноября в 9:40 на перегоне Анапа – Гастогаевская в Краснодарском крае водитель легкового автомобиля «Мерседес» выехал на железнодорожный переезд при исправно работающей сигнализации перед приближающимся поездом №12 Москва – Анапа

Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП пострадавших нет. Пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались.

На график движения пассажирских поездов ДТП не повлияло.

Источник: пресс-служба СКЖД