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ДТП на перегоне Анапа – Гастогаевская в Краснодарском крае не повлияло на график движения поездов
22 ноября в 9:40 на перегоне Анапа – Гастогаевская в Краснодарском крае водитель легкового автомобиля «Мерседес» выехал на железнодорожный переезд при исправно работающей сигнализации перед приближающимся поездом №12 Москва – Анапа
Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.
В результате ДТП пострадавших нет. Пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались.
На график движения пассажирских поездов ДТП не повлияло.
Источник: пресс-служба СКЖД