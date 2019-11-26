Особенности использования осевых вентиляторов

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Вентиляторов существует очень большое количество. Только наибольшее распространение получили осевые вентиляторы. Что объясняется не только производительностью и простотой изготовления, но и компактностью, низким энергопотреблением и уровнем шума при работе.

Это те параметры, которые имеют значение на производстве, так как владелец всегда стремиться снизить затраты.

Осевой вентилятор ВН-2 представлен на странице https://ross.com.ru/vn-2 . Предназначается для охлаждения узлов и электроники, радиоаппаратуры, блоков управления станочных агрегатов и многих других приборов. Когда речь идёт про условия высокой влажности, существует специальное исполнение ВН-2В.

Использование качественных подшипниковых узлов обеспечивает тихую работу агрегата без помех. Корпусная часть вентилятора алюминиевая, а лопасти пластиковые.

Применяется устройства ВН в системах вентиляции и температурного контроля в приборостроении, вентилировании производственных помещений и лифтов, при обдуве агрегатов и охлаждении технологического оборудования.

Достоинства осевых вентиляторов следующие:

невысокий уровень шума при работе;

компактные размеры корпуса;

простота и неприхотливость;

простота конструкции;

невысокий расход электричества;

продолжительность эксплуатации;

надёжна защита мотора от перегрузок и попадания влаги;

высокий КПД при разных положениях;

Низкий уровень шума при вращении лопастей достигается благодаря их особенной форме. Кроме того, изгибы винта захватывают воздух, направляя мощный воздушный поток в сторону охлаждаемого элемента. Усиливает эффект охлаждения особое строение корпуса. На выходе корректирует направление воздуха специальная перемычка, благодаря чему струя выпрямляется

Невысокое сопротивление винта и низкие коэффициенты трения обеспечивают высокую мощность при низких затратах электричества. Что выгодно отличает их от радиальных типов вентиляторов. Электромотор агрегата снабжён надёжной защитой, что предотвращает его поломку при перегрузках. В наличии имеется обмотка, противостоящая возникновению искр. Она также защищает агрегат от влаги.

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