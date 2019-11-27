Дорожно-восстановительные работы в коттеджном поселке Айдар

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На территории коттеджного поселка Айдар Новомихайловского городского поселения проводятся ремонтные работы газопровода высокого давления.

В результате осложнений, работы по ремонту затянулись, а дорожное полотно, которые было повреждено во время работ, не восстановлено. После обращения граждан поселка депутат Государственной Думы взял этот вопрос на контроль. Оказалось, что администрацией Новомихайловского поселения были сделаны попытки влияния на подрядную организацию, но только в результате взаимодействия с Владимиром Синяговским, на сегодняшний день появилась дорожная карта по восстановительным работам, и точные сроки их завершения.