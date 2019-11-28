Отличительные особенности элитных авто

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Когда доход человека повышается до такого уровня, что он может задуматься о приобретения премиального автомобиля, перед ним возникает следующая проблема – какой марке отдать предпочтение.

В настоящее время премиальных марок машин предостаточно. Каждая имеет свою особенность, стиль, дизайн и историю. Если есть желание иметь элитное авто с отменной управляемостью, мощным мотором и технологическими новинками, стоит задумать о том, что заказать Porsche здесь https://www.porsche-primorsky.ru/cars/custom/.

Автомобили известной марки долгие годы занимают вершину рейтингов надёжности и качества. Porsche выпускает комфортные спортивные авто на каждый день. За свою долгую историю компания стала ассоциироваться с роскошью, традициями и передовыми технологиями.

Официальный дилер бренда в СПБ «Порше Центр Приморский» предлагает своим клиентам огромный перечень дополнительных опций, позволяющих сделать Porsche по-настоящему индивидуальным.

Как отличить премиальные модели?

Практически у каждого автобренда есть в модельном ряду машины, предназначенные для элитного сегмента. Такой транспорт обычно приобретается людьми для того, чтобы они могли почувствовать реальный комфорт и удовольствие от поездок. В данном сегменте делаются ставки на впечатление, которые получит владелец от эксплуатации автомобиля.

Премиальные машины отличаются дорогостоящими материалами отделки, кузов часто покрывается качественными ЛКМ и обогащается разными хромированными элементами, значительно повышая эстетическую составляющую модели. Также стоит отметить наличие большого количества опций, которые недоступны на транспорте массового сегмента.

Премиальное авто можно отличить по роскошному виду и просторному салону с удобными креслами. Технической составляющей также уделяется внимания. На таких машинах обычно устанавливаются только самые мощные и технологичные моторы, которые позволят рассчитывать на хорошую динамику.

Ходовая часть элитного авто очень комфортная, даже если это спортивная машина. Очень часто присутствует пневмоподвеска с электронными настройками каждого амортизатора. В общем, в премиальном транспорте производители воплощают свои самые лучшие решения, подчёркивают статус марки и уровень доходов обладателя ТС.

Евгений Счастливый