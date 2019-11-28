/Транспорт/

Отличительные особенности элитных авто

Когда доход человека повышается до такого уровня, что он может задуматься о приобретения премиального автомобиля, перед ним возникает следующая проблема – какой марке отдать предпочтение.

В настоящее время премиальных марок машин предостаточно. Каждая имеет свою особенность, стиль, дизайн и историю. Если есть желание иметь элитное авто с отменной управляемостью, мощным мотором и технологическими новинками, стоит задумать о том, что заказать Porsche здесь https://www.porsche-primorsky.ru/cars/custom/.

Автомобили известной марки долгие годы занимают вершину рейтингов надёжности и качества. Porsche выпускает комфортные спортивные авто на каждый день. За свою долгую историю компания стала ассоциироваться с роскошью, традициями и передовыми технологиями.

Официальный дилер бренда в СПБ «Порше Центр Приморский» предлагает своим клиентам огромный перечень дополнительных опций, позволяющих сделать Porsche по-настоящему индивидуальным.

Как отличить премиальные модели?

Практически у каждого автобренда есть в модельном ряду машины, предназначенные для элитного сегмента. Такой транспорт обычно приобретается людьми для того, чтобы они могли почувствовать реальный комфорт и удовольствие от поездок. В данном сегменте делаются ставки на впечатление, которые получит владелец от эксплуатации автомобиля.

Премиальные машины отличаются дорогостоящими материалами отделки, кузов часто покрывается качественными ЛКМ и обогащается разными хромированными элементами, значительно повышая эстетическую составляющую модели. Также стоит отметить наличие большого количества опций, которые недоступны на транспорте массового сегмента.

Премиальное авто можно отличить по роскошному виду и просторному салону с удобными креслами. Технической составляющей также уделяется внимания. На таких машинах обычно устанавливаются только самые мощные и технологичные моторы, которые позволят рассчитывать на хорошую динамику.

Ходовая часть элитного авто очень комфортная, даже если это спортивная машина. Очень часто присутствует пневмоподвеска с электронными настройками каждого амортизатора. В общем, в премиальном транспорте производители воплощают свои самые лучшие решения, подчёркивают статус марки и уровень доходов обладателя ТС.

Евгений Счастливый

Просмотров: 82 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Транспорт

Добавить комментарий

Последние новости

Владимир Синяговский: Первому составу депутатов ЗСК выпала историческая миссия...

Перспективы равных возможностей

Владимир Синяговский: Проведение подобных конкурсов – это стимул для участников внутреннего рынка отрасли улучшить...

Решение проблем избирателей на контроле депутата

Депутат Госдумы Владимир Синяговский отметил качественную антитеррористическую защищенность образовательных учреждений Геленджика

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!