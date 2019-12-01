ДТП в Центральном районе Сочи

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30 ноября в 12 часов 05 минут в Центральном районе на улице Туапсинской, в районе дома 32, произошло ДТП, в котором пострадали 2 пешехода, один из которых несовершеннолетний (3 года).

По предварительным данным 67-летний водитель, управляя транспортным средством Митсубиси, при движении по нерегулируемому переходу допустил наезд на пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. Пешеходам была оказана первая разовая помощь.

Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи напоминает, что невнимательность и рассеянность на дороге может привести к совершению дорожно-транспортного происшествия. Помните, автомобиль, это средство повышенной опасности при управлении которым недопустимо отвлечение, особенно при приближении к пешеходным переходам, движении вблизи мест учебы и отдыха детей, а также при движении во дворах и вблизи жилой зоны.

Источник: отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи