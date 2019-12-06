Поезда «Ласточка» соединят Армавир и Сочи

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С 9 декабря по маршруту Армавир Ростовский – Имеретинский Курорт назначен в круглогодичном обращении скорый поезд дальнего следования составом «Ласточка» №826/825. Новый маршрут введен с учетом пожеланий жителей Армавира, которым теперь будет удобнее добираться до Черноморского побережья.

Время в пути составит менее 7 часов. Стоимость билета – от 478 до 797 рублей.

Со станции Армавир Ростовский поезд будет отправляться в 6 часов 07 минут три раза в неделю по понедельникам, четвергам и субботам и прибывать в Имеретинский Курорт в 12 часов 55 минут. В обратном направлении поезд «Ласточка» назначен отправлением по средам, пятницам и воскресеньям. Время отправления – 16 часов 06 минут, а прибытия – 22 часа 49 минут.

В перспективе планируется рассмотреть вопрос о переводе этого поезда на ежедневный график курсирования в период летних пассажирских перевозок.

Отметим, что сегодня для того, чтобы доехать до курортов Черноморского побережья железнодорожным транспортом армавирцы могут воспользоваться только ночными пассажирскими поездами. С появлением нового маршрута у них появится возможность добраться до курортной зоны в дневное время.

Перевозчиком данного поезда является АО «Федеральная пассажирская компания».

Проект «Дневной экспресс» запущен на Северо-Кавказской железной дороге в августе 2014 года. В действующем графике движения по 10 маршрутам курсируют 22 поезда серии ЭС – 1 Desiro «Ласточка».

Перспективность развития проекта «Дневной экспресс» подтверждается постоянным ростом спроса на данный вид перевозок у пассажиров.

Источник: пресс-служба СКЖД