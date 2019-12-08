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В Группе НМТП состоялся III конкурс профессионального мастерства среди работников, осуществляющих погрузо-разгрузочные работы

В Новороссийске завершился III конкурс профессионального мастерства среди работников Группы НМТП, осуществляющих погрузо-разгрузочные работы. В мероприятии приняли участие лучшие специалисты из ПАО «Новороссийский морской торговый порт», АО «Новорослесэкспорт», АО «Новороссийский судоремонтный завод» и ООО «Балтийская Стивидорная Компания».

Конкурс проводился в два этапа. Сначала участникам предстояло продемонстрировать знание теоретической части, а затем на территории грузового района ПАО «НМТП» показать практические навыки. Конкурсанты выполняли задания на портовой технике – погрузчике, перегружателе, ролл-трейлере, портальном кране.

Подводя итоги мероприятия, исполнительный директор ПАО «НМТП» Александр Евгеньевич Лесняк поздравил конкурсантов с успешным прохождением всех заданий и отметил их высокий уровень подготовки.

Победителями и призерами III конкурса профессионального мастерства среди работников Группы НМТП, осуществляющих погрузо-разгрузочные работы стали:

I место – ПАО «Новороссийский морской торговый порт»

II место – ООО «балтийская Стивидорная Компания»

III место – АО «Новороссийский судоремонтный завод».

Источник: пресс-служба компании

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Категория: Новости / Транспорт

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