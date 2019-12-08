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Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев о реформе ОСАГО

На парламентских слушаниях в Государственной Думе по вопросам совершенствования правового регулирования ОСАГО заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил: «Законопроект дает больше возможностей водителям, которые ездят аккуратно и принцип его работы основан на телеметике, собственно, как и КАСКО.

Депутаты же не готовы предоставить, такого права».

При этом, как отметил Моисеев, невозможно отрегулировать все жизненные случаи и надо дать возможность рынку обеспечить честную и справедливую конкуренцию, и отсутствие мошенничества. Попытки государства полностью контролировать ОСАГО ни к чему хорошему не привели. Мы должны идти дальше и внедрять рыночные элементы на рынке ОСАГО.

 

Источник: Пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»

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Категория: Новости / Транспорт

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