Более 480  хищений  пресечено на Северо-Кавказской магистрали за 11 месяцев 2019 года

/Транспорт/

В январе-ноябре 2019 года на полигоне СКЖД пресечено 483 хищения на сумму более 5,9 млн рублей.

Зафиксировано свыше 20 тыс. фактов административных правонарушений, 93 случая хулиганства и вандализма.

Кроме того, за 11 месяцев в зоне деятельности Северо-Кавказской железной дороги обнаружено более 390 бесхозных подозрительных предметов, для проверки которых привлекались правоохранительные органы.

В общей сложности за административные и уголовные правонарушения на объектах железнодорожной инфраструктуры задержано свыше 21 тыс. человек.

Северо-Кавказская магистраль напоминает, что за незаконное вмешательство в деятельность железной дороги может наступить административная либо уголовная ответственность.

Правонарушители могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 158 "Кража", ст. 207 "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", ст. 213 "Хулиганство", ст. 214 "Вандализм", ст. 267 "Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения" Уголовного кодекса РФ; к административной ответственности по ст. 11.1 "Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене" и ст. 11.15 "Повреждение имущества на транспортных средствах общего пользования, грузовых вагонов или иного предназначенного для перевозки и хранения грузов на транспорте оборудования" Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Источник: пресс-служба СКЖД