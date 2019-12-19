Почему ломаются элементы рулевого управления

/Транспорт/

Автомобиль – сложный механизм, поэтому в его работе могут возникать разные неполадки. Рулевое управление здесь занимает далеко не последнее место. Компания «Мастер Сервис» занимается продажей запчастей для рулевых систем, тормозных механизмов и так далее, а также производит обслуживание машин, подробнее здесь autosteering.ru/p/contacts.

Причины поломки деталей рулевого управления

По той причине, что руль является главным органом управления, даже самая незначительная его неисправность легко станет причиной тяжёлых последствий. При этом водители не сразу уделяют внимание возникающим неудобствам, надолго откладывая диагностические мероприятия. Важно своевременно установить причину неисправности, чтобы попытаться на корню её устранить. Для этого стоит обратить за помощью в специализированный сервис.

Неисправности рулевого управления могут быть следующими:

Появление серьёзного люфта. Увеличивается свободный ход руля, после чего ходовая часть перестаёт слушаться, и колёса реагируют с заметным запозданием. Причины самые разные, от плохой затяжки гайки руля до износа шаровых опор.

Тугое вращение рулевого колеса или его заклинивание;

Плохое движение машины по прямой линии, требующее постоянной корректировки;

Износ маятника и втулок. Рычаг маятника считается самым уязвимым узлом автомобиля, поэтому испытывает серьёзные нагрузки при эксплуатации, особенно при ударах от поезда по ямам;

Неполадки в работе гидроусилителя, включая износ подшипника вала.

Течь жидкости и поломка электроусилителя.

Причины появления неисправностей бывают самыми разными. Как правило, быстрый износ деталей наблюдается при частых поездках по ухабам и прочим неровностям. Также не стоит забывать про нарушения правил эксплуатации авто в зимний период времени и пренебрежение регулярным обслуживанием.

Некомпетентные мастера также могут внести свою лепту в преждевременный износ рулевого механизма. Чтобы избежать этой причины, нужно стараться выбирать проверенные мастерские с

компетентными специалистами и подходящим оборудованием. Пренебрегать качественными запчастями то же не рекомендуется.

Евгений Счастливый