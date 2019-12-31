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Транспортная полиция Анапы сопроводит «Ласточки» в новогодние праздники

Безопасность пассажиров нового железнодорожного маршрута «Анапа-Краснодар» и «Краснодар-Анапа» в новогодние праздники обеспечат сотрудники Анапского линейного отдела МВД России на транспорте.

С 30 декабря 2019 года по 8 января 2020 года сотрудники транспортной полиции осуществляют сопровождение рейсов скоростных электричек «Ласточка» в оба конца. В рамках обеспечения правопорядка и осуществления безопасности пассажиров на железнодорожном транспорте, полицейским предстоит сопроводить свыше 40 электропоездов, которыми проследует около двадцати тысяч граждан, выбравших в эти праздники альтернативный вариант проезда до Краснодара из Анапы и обратно.

Каждая «Ласточка» насчитывает 409 мест. Время в пути – 3 часа. Из столицы Кубани остановки будут производиться на станциях Варениковская, Афипская, Северская, Абинская и Разъезд 9-й километр.

Источник: Пресс-служба Анапского ЛО МВД России на транспорте

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Категория: Новости / Транспорт

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