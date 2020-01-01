«Ласточка» Анапа – Краснодар отправилась в первый рейс

/Транспорт/

Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров по видеосвязи дал старт началу курсирования ежедневных электропоездов «Ласточка» между Анапой и Краснодаром.

«Рост привлекательности курортов Юга России, развитие туризма и, соответственно, рост пассажиропотока требуют от нас современного, быстрого и комфортного транспортного сервиса. Открытие нового маршрута станет одним из ответов на эти вызовы. Сегодняшнему событию предшествовала огромная работа по модернизации инфраструктуры. Запуская «Ласточку» между Анапой и Краснодаром, мы не забыли и о специальных тарифных предложениях для различных категорий пассажиров. Уверен, что новый сервис станет настоящим новогодним подарком для местных жителей и туристов», – заявил Олег Белозёров.

Открытие нового маршрута стало возможно благодаря существенной модернизации инфраструктуры. Выполнены работы по электрификации участка Разъезд 9 км – Юровский – Анапа. В общей сложности здесь установлено 4 400 опор и смонтировано 210 километров контактного провода.

На станции Разъезд 9 км построен вокзал вместимостью 50 человек и оборудована остановочная платформадлиною 420 метров. Для удобства пассажиров также отремонтированы платформы на станции Гостагаевская.

На вокзале Анапа вторжественном мероприятии, посвященному отправлению дневного экспресса, приняли участие начальник СКЖД Владимир Пястолов, начальник дирекции скоростного сообщения Антон Петров, депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодарского края Александр Писаренко, глава города-курорта Юрий Поляков.

Как отметил Владимир Пястолов, сегодняшний день Северо-Кавказской железной дороги можно считать историческим. Запуск «Ласточки» ознаменовал завершение электрификации участка, по которому ранее курсировали только поезда на тепловозной тяге.

Не электрифицированная линия Юровская – Анапа была построена в 1977 году. Все это время многие отдыхающие и жители Краснодарского края добирались до Анапы не только прямыми поездами, но и через Тоннельную – ближайшую станцию электрифицированного участка Крымская – Новороссийск.

Напомним, что «Ласточка» Анапа – Краснодар выполняет рейсы дважды в день. Из Краснодара она отправляется в 06:06 и в 18:26, делая остановки на станциях Варениковская, Афипская, Северская, Абинская и Разъезд 9 км. В обратном направлении дневной экспресс уходит в 09:07 и в 21:42.

Время в пути составляет около 2 часов 40 минут.Сегодня это самый быстрый вид общественного транспорта на данном участке. Без пробок и с гарантированным временем прибытия по расписанию.

Источник: пресс-служба СКЖД