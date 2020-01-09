Рейды ГИБДД в Сочи

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С 13 по 17 января на территории города Сочи сотрудниками Госавтоинспекции будут проводиться профилактические мероприятия, направленные на предупреждение ДТП.

Основной акцент будет сделан на выявление нарушений Правил дорожного движения сопутствующих совершению ДТП с тяжкими последствиями, такие как, выезд на полосу встречного движения, непредоставление преимущества пешеходам, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а также переход проезжей части в неустановленном месте. Особое внимание уделят правилам перевозки детей, в том числе организованных групп и использование детских удерживающих устройств водителями такси.

Источник: отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи