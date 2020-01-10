Сотрудники транспортной полиции Сочи задержали жителя Абхазии с синтетическим наркотиком в значительном размере

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В ходе оперативно–розыскных мероприятий мужчина был выявлен полицейскими на одном из объектов транспортной инфраструктуры Сочи.

В ходе осмотра автомобиля задержанного оперативники обнаружили упаковку из-под сигарет, внутри которой находился полимерный пакет с порошкообразным веществом серо–белого цвета.

Изъятое было направлено на экспертизу, по заключению которой, обнаруженное вещество является синтетическим наркотиком мефедрон в значительном размере.

В настоящее время отделом дознания Сочинского ЛУ МВД России на транспорте в отношении 29-летнего жителя Абхазии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Источник: Пресс – служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте