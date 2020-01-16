Мультимодальный маршрут свяжет станцию Горячий Ключ  и Черноморское побережье

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На станции Горячий Ключ начали делать остановку автобусы, которые курсируют в рамках мультимодального сообщения между Краснодаром и Черноморским побережьем.

Автобусы, следующие из Краснодара в Туапсе, теперь останавливаются на привокзальной площади Горячего Ключа в 05:30 и в 17:00. Из Туапсе они отправляются в 08:30 и 20:53 и делают остановку на станции Горячий Ключ в 11:30 и 00:03 соответственно.

Стоимость проезда по автобусной части маршрута Туапсе – Горячий Ключ составляет 300 рублей, по детскому тарифу (дети до 12 лет) – 150 рублей.

Оформление проездных документов осуществляется в кассах вокзала, а также в мобильном приложении ОАО «РЖД» и на сайте компании. Пассажир получает талон для проезда по автобусной части маршрута и билет на поездку в поезде. Стоит отметить, что оформление талонов прекращается за 5 часов до отправления.

Напомним, что мультимодальное сообщение между Краснодаром и Сочи запущено на время ремонтных работ на участке Чинары – Чилипси с 15 января по 27 апреля.

Между Краснодаром, Горячим Ключом и Туапсе перевозка пассажиров осуществляется комфортабельными автобусами, далее – «Ласточками» №801/802 Туапсе – Адлер и №815/816 Туапсе – Роза Хутор.

По направлению Краснодар – Туапсе автобусы совершают по 6 рейсов в день в прямом и обратном направлении. Время в пути по полному маршруту – 4 часа.

Время отправления автобусов из Краснодара: утром в 04:19, 04:29 и 04:39, вечером в 15:54, 16:04 и 16:14. Из Туапсе – утром в 08:30, 08:40 и 08:50, вечером в 20:53, 21:03 и 21:13. Расписание автобусов и «Дневных экспрессов» синхронизировано таким образом, чтобы обеспечить пассажирам комфортную пересадку в Туапсе.

Для приобретения единого билета из Краснодара или Горячего Ключа до Адлера с пересадкой по станции Туапсе на сайте ОАО «РЖД» необходимо в разделе «Пассажирам» выбрать маршрут, затем нажать кнопку «подобрать». На следующей странице отметить «галочкой» окно «маршрут с пересадкой» и снова нажать «подобрать».

При оформлении «единого билета» необходимо пошагово выбрать параметры поездки сначала на поезде, далее на автобусе (или наоборот) и ввести свои персональные данные в строгом соответствии с предложенными графами заполнения. Электронный билет на автобус по маршрутам Краснодар – Туапсе или Горячий Ключ – Туапсе (или обратно) можно приобрести на сайте только одновременно с билетом на поезд.

Стоит отметить, что в «едином билете» номер места указан только в документе на проезд в поезде, в автобусе – пассажирам предоставляется свободная рассадка.

Для посадки в поезд/автобус необходимо иметь распечатанные из личного кабинета на сайте ОАО «РЖД» два электронных билета (посадочных купона) – при условии прохождения электронной регистрации на железнодорожный участок пути.

Источник: пресс-служба СКЖД