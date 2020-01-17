Также S7 запустит рейсы из Иркутска в Симферополь (с 25 апреля) и Сочи (с 28 апреля), поставив на них A320neo.

Параллельно S7 увеличит частотность на маршрутах Иркутск — Санкт-Петербург (рейсы станут ежедневными) и Иркутск — Владивосток (до четырех раз в неделю), отмечает компания.