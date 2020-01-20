Внимание! Рейд «Автобус»!

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ДТП с автобусами всегда сопряжены с большим количеством пострадавших, в целях предупреждения происшествий с этой категорией участников дорожного движения Госавтоиснпекция совместно с Ространснадзором проводят проверки перевозчиков.

Начальник отделения пропаганды БДД ОГИБДДД УВД по г. Сочи А. Васильев рассказал:

«В последнее время на территории города Сочи отметилась устойчивая тенденция к увеличению пассажирооборота. Среди всех видов транспорта особо востребованным является автобусный транспорт, на который приходится более половины перевозок. Госавтоинспекцией города Сочи, с другими заинтересованными службами на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия направленные на проверку технического состояния и путевой документации.»

Кроме того, при проверке особое внимание уделяется соблюдению режима труда и отдыха водителей, а также внесение изменений в конструкцию транспортного средства без согласования ГИБДД. Чаще всего такими изменениями становятся установка дополнительных пассажирских мест в ущерб аварийным выходам.

За время проверки было выявлено два перевозчика осуществляющие свою деятельность без лицензии, ещё два водителя ехали без путевой документации. В трех автобусах было выявлено переоборудование. Водителям выданы предписания на устранение внесенных изменений. В случае не выполнения требований предписаний в установленный срок, регистрация транспортных средств будет аннулирована.