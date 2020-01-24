Владимир Синяговский: В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» важно своевременно принимать нормативно правовые акты

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22 января состоялось совместное заседание Комитета по транспорту и строительству и Комитета по контролю и регламенту с участием министра транспорта Российской Федерации Е.И. Дитриха, на котором обсуждали итоги реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Первая отличительная черта, бросающаяся в глаза по сравнению с предшественником БКАД приоритетным проектом «Безопасные и качественные дороги» (реализовывался в период с 2017 по 2018 годы), - это число участников. С 36 регионов оно выросло до 83 субъектов. Каждый год участники нацпроекта работают над увеличением доли региональных дорог в нормативном состоянии. И уже к 2024 году этот показатель достигнет отметки в 50,9%. Аналогичный параметр касательно дорог агломераций за шесть лет планируется повысить до 85%. Еще один проблемный вопрос - режим перегрузки. Около 10% дорог как регионального, так и федерального значения работали в таком состоянии по состоянию на конец прошлого года. Помимо этого, за время реализации БКАД дорожникам предстоит в два раза сократить число мест концентрации аварий.

Программа нацпроекта предусматривает не только строительство асфальтового дорожного полотна, но и обустройство тротуаров, установку ночного освещения, водоотведение и укрепительные работы. Для безопасности пешеходов на проблемных точках разрабатываются и внедряются установки светофорных объектов. Особое внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности переходов для маломобильных групп населения и возле образовательных учреждений.

Евгений Иванович подчеркнул, что реализация проекта идет полным ходом. Все объекты запланированные на 2019 году уж полностью введены в эксплуатацию. Самый масштабные проекты по праву: Крымский мост и платная трасса «Москва-Санкт-Петербург-Москва».

Депутат Владимир Синяговский отметил: «Краснодарский край является регионом-лидером по ходу реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По нацпроекту было отремонтировано 77,5 км автомобильных дорог 1-й и 2-й категории. В национальном проекте в 2019 году впервые участвовали Новороссийск и Сочи, Краснодар в дорожном нацпроекте участвует третий год. Благодаря участию в проекте в Новороссийске выполнена реконструкция улицы Видова, ранее она практически разделяла часть города и людям приходилось делать крюк через федеральную трассу. После реконструкции сделали четырехполосную дорогу и существенно разгрузили и федеральную дорогу. Вскоре в Краснодарском крае выберут подрядчиков, которые будут проводить дорожные работы в рамках нацпроекта в 2020-2021 годах».