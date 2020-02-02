Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем

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Россия на фоне ситуации с коронавирусом с 3 февраля 2020 года приостанавливает движение всех пассажирских поездов в сообщении с Китаем, следует из сообщения РЖД.

С 31 января было приостановлено движение ряда пассажирских поездов и беспересадочных вагонов между Россией и Китаем за исключением курсировавших между Москвой и Пекином. В пятницу стало известно о двух первых случая коронавируса в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая. Россия временно ограничила движение граждан КНР через пункты пропуска на отдельных участках госграницы с Монголией.

"... в целях предупреждения проникновения на территорию РФ новой коронавирусной инфекции, с 00 часов 00 минут московского времени 3 февраля 2020 года до особого указания временно приостановлено движение следующих пассажирских поездов и беспересадочных вагонов в сообщении с КНР: поезд № 3/4 Пекин – Москва формирования "Китайских железных дорог"; поезд № 320/20-19/319 Чита – Забайкальск – Пекин; беспересадочные вагоны Москва – Пекин, курсирующие в составах поездов № 2/1, № 320/319 и № 20/19", - говорится в сообщении РЖД.

Там отмечается, что беспересадочные вагоны Москва – Пекин, отправившиеся из Москвы 1 февраля, проследуют в сообщении Москва – Забайкальск.

Таким образом, с приостановкой движения указанных в воскресенье в сообщении поездов, пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Китаем полностью прекращено.

Источник: https://ria.ru/20200202/1564172178.html?utm_source=push&utm_medium=browser_notification&utm_campaign=ria.ru