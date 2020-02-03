Волгоградская область и другие города ЮФО оказались в «красной зоне» рейтинга страховщиков

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Это могло произойти по причине активности недобросовестных страховых посредников.

За 9 месяцев 2019 Волгоградская область оказалась на 5 месте «антирейтинга» страховщиков.

Ещё в 2018 года регион занимал 9-е место, что говорит об ухудшении ситуации в сегменте ОСАГО. Причиной тому может быть активность недобросовестных автоюристов в регионе.

Российский Союз Автостраховщиков (РСА) представил рейтинг регионов с точки зрения уровня убыточности, ситуации с судами в регионах, аварийности и других параметров в обязательном автостраховании (ОСАГО) за 9 месяцев 2019 года. Волгоградская область вошла в первую «десятку рейтинга», то есть в «красную зону», что означает, что ситуация с ОСАГО в регионе остается критической. В Красной зоне находятся и другие регионы Южного федерального округа – Адыгея, Краснодарская и Ростовская область.

Важной причиной того, что сегмент ОСАГО продолжает быть убыточным в «токсичных» регионах, включая Волгоградскую область и др, может быть деятельность недобросовестных автоюристов. Их цель заключается в том, чтобы довести дело до суда со страховой компанией и заработать на ее судебных расходах (штрафы, неустойки, возмещение морального вреда). Для этого посредники подделывают договора уступки права требования, фальсифицируют заключения независимых экспертиз и т.д. В результате, на таких накладных расходах страховые компании терпят убытки. Например, в Волгограде страховщики потратили почти в два раза больше денежных средств на покрытие судебных издержек, чем на сумму основного требования по страховым случаям.

Хотя в регионе есть и положительная динамика. Например, средние выплаты по полисам ОСАГО по сравнению с 2018 годом снизились на 12% - с 80 тысяч до 71 тысяч рублей. Подобная сумма выплат сопоставима со среднероссийскими цифрами, что может свидетельствовать о том, что недобросовестным страховым посредникам стало сложнее завышать реальные суммы ущерба. Это – положительный факт для региона, однако на фоне столь значительных судебных издержек пока не позволяет улучшить место Волгограда в рейтинге.

Вероятно, ситуация стабилизируется благодаря проводимой реформе по индивидуализации тарифов ОСАГО, которая должна оздоровить и оживить страховой рынок в регионе. Сейчас страховщиков сдерживают усредненные тарифные ставки, установленные ЦБ. В 2020 году должен быть принят закон, который сделает этот вид страхования более конкурентным.

Помимо этого, реформа ОСАГО может стимулировать водителей к более аккуратной езде, ведь тариф будет напрямую зависеть от привлечения к административной ответственности за грубые нарушения ПДД. Это должно привести к снижению аварийности, а также сумм страховых выплат.

Источник: Account Manager CROS