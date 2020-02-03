"Сатанисты не набегут": в Госдуме с юмором отнеслись к номерам с кодом 666

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В Госдуме не ожидают массовых протестов верующих из-за проекта МВД, согласно которому появится новый автомобильный номер с кодом региона 666, скорее наоборот, это может вызвать ажиотаж.

Такое мнение высказал в интервью радио Sputnik депутат Госдумы и председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков.

В понедельник МВД представило проект, согласно которому в России могут появиться автомобильные номера с трехзначным кодом, по аналогии с московским кодом 777. Наиболее спорным оказалось предложение ввести код 666 для Свердловской области.

Против выступили в Епархиальном совете Екатеринбургской церкви. Они посчитали, что такой номерной знак будет отсылать к сатанинской тематике и этого допустить нельзя.

В интервью радио Sputnik депутат Госдумы Вячеслав Лысаков рассказал, что делать тем, для кого это неприемлемо.

"Автомобилисты - это средний класс. Эти люди достаточно продвинутые. Вряд ли среди них есть люди, зацикленные на символической цифре 666. Некоторые наоборот будут просить такой код региона. Я не думаю, что здесь будут какие-то массовые волнения из-за этих цифр. Если же кто-то такой принципиальный, и его настораживают регистрационные знаки с такими цифрами, то он может в соседнем регионе машину зарегистрировать", - считает депутат.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/