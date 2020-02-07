Пригородные поезда в Краснодарском крае на участке Горячий Ключ - Чинары  начнут курсировать с 12 февраля

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С 12 февраля по 21 апреля для улучшения транспортного обслуживания населения в период проведения капитального ремонта в Лысогорском тоннеле назначаются пригородные поезда сокращенным маршрутом на участке Горячий Ключ - Чинары.

Пригородный поезд №6917 Горячий Ключ – Чинары будет отправляться со станции Горячий Ключ в 06.35 и прибывать на станцию Чинары в 07.28.

Пригородный поезд №6918 Чинары – Горячий Ключ отправится со станции Чинары в 07.43 и прибудет на станцию Горячий Ключ в 08.40.

Пригородный поезд №6919 Горячий Ключ – Чинары будет отправляться со станции Горячий Ключ в 19.31 и прибывать на станцию Чинары в 20.24.

Пригородный поезд №6920 Чинары – Горячий Ключ отправится со станции Чинары в 20.39 и прибудет на станцию Горячий Ключ в 21.35.

Напомним, что в связи с проведением капитального ремонта Лысогорского тоннеля с 14 января расписание движения поездов на Сочинском направлении претерпело серьезные изменения.

Источник: пресс-служба СКЖД