Дорожные работы: в приоритете - безопасность

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Состоялось селекторное совещание по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Из 39 объектов в Новороссийской агломерации в работе – 27. На улицах ведется укладка выравнивающего слоя, замена бордюрного камня, фрезерование.

Собравшиеся обсудили ход работ, небольшие корректировки вносят погодные условия – в последнее время на Новороссийск обрушиваются то ливни, то заморозки. Тем не менее отставания по графику нет.

Начальник управления транспорта и дорожного хозяйства Дмитрий Мартыненко доложил о том, как идет разработка и согласование схем организации дорожного движения и дорожных знаков на объектах БКАД. В настоящее время схемы разработаны, ведется работа по их корректировке. До 20 февраля это будет реализовано.

Также на места концентрации ДТП выезжала рабочая группа. По итогам выездной комиссии по безопасности дорожного движения приняты важные решения: многие светофоры в «очагах аварийности» переводятся на круглосуточный режим работы, будут установлены пешеходные ограждения, дублирующие знаки на консолях. В некоторых местах, например, на трассе «Подъезд к Абрау-Дюрсо» решено сделать ограничение скорости до 70 километров в час, обустроить шумовые полосы.

Источник: пресс-служба администрации