Сотрудники завода «Балтика» в Новосибирске обсудили с экспертами ГИБДД правила безопасного вождения

/Транспорт/

Сотрудники Госавтоинспекции города Новосибирска провели встречу с коллективом завода «Балтика-Новосибирск», в ходе которой еще раз напомнили о правилах безопасного вождения, обсудили актуальную статистику аварийности в городе Новосибирске и первопричины, приведшие к тем или иным дорожно-транспортным происшествиям, случившимся в 2019 году.

Эксперты филиала, в свою очередь, поделились наработками обеспечения безопасности дорожного движения, реализованными в компании.

Сотрудники Госавтоинспекции города Новосибирска продолжили проведение встреч с коллективами предприятий города Новосибирска. В этот раз автоинспекторы приехали на завод ООО «Пивоваренная компания «Балтика». В обсуждении принял активное участие не только коллектив штатных водителей компании, но и обычные автолюбители — сотрудники завода «Балтика-Новосибирск».

Во время встречи гости в погонах напомнили основные нарушения участников дорожного движения, которые могут привести к ДТП, о необходимости соблюдения скоростного режима и соблюдения дистанции между транспортными средствами. Кроме того, участникам встречи рассказали, что необходимо делать и как себя вести, если дорожно-транспортного происшествия избежать не удалось, и о возможности оформить ДТП без участия экипажа дорожно-патрульной службы, используя «Европротокол». Особое внимание сотрудники ГИБДД уделили недопустимости управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Во время обсуждения эксперты группы по транспортной безопасности и сервису филиала «Балтика» обратили внимание на ряд мероприятий, которые уже реализуются на заводе для повышения безопасности на транспорте. Например, оснащение автомобилей компании оборудованием по оценке качества вождения, а погрузочной техники — ограничителями скорости с обязательным мониторингом через систему телематического контроля, системой hands free, установленной на новых автомобилях и видеорегистраторах, которыми оснащены грузовые автомобили. Кроме того, поделились опытом проведения практических занятий по курсу «Защитное вождение» для сотрудников, имеющих в пользовании служебный автотранспорт. Особый интерес гостей вызвал факт оснащения части новосибирского автопарка алкоблокираторами запуска двигателя, что даёт дополнительную уверенность и подтверждения, что алкоголь в крови отсутствует или находится в пределах допустимой нормы, а значит водитель соблюдает соответствующие правила и готов сесть за руль.

Кроме того, для всех присутствующих был представлен тематический видеофильм. Участники встречи могли задать возникшие вопросы.

Ирина Кетова, капитан полиции, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД города Новосибирска: «Нам очень важно вовлечь как можно больше новосибирских автолюбителей, профессиональных водителей и пешеходов в инициативы по повышению культуры безопасности дорожного движения. И очень отрадно, что всё больше организаций города так или иначе вовлекаются в формирование культуры безопасности на дороге. И компания «Балтика» из их числа. Здесь не только разрабатывают и внедряют программы, направленные на соблюдение законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения своих сотрудников. Системная работа над повышением безопасности на заводе выведена на уровень стратегии, формируется целая культура безопасности внутри коллектива».

В завершение встречи участники обсудили возможности проведения совместных просветительских мероприятий по реализации одной из приоритетных целей компании «Балтика» Carlsberg Group — «НОЛЬ безответственного потребления» — по объединению усилий для борьбы с такой проблемой как вождение транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения.

Тамара Соболевская

Источник: предложи новость