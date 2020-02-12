Краснодарская городская электричка становится популярной у пассажиров

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Проект «Городская электричка» получил успешное развитие в Краснодаре в 2019 году.

Как сообщил в ходе пресс-конференции заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги по Краснодарскому территориальному управлению Михаил Щербаков, в 2019 году в границах Краснодарской агломерации перевезено около 950 тыс. человек, что на 200 тыс. превышает показатель 2018 года.

Напомним, что городская электричка курсирует в Краснодарской агломерации с 10 декабря 2018 года. Тогда было запущено 7 дополнительных пар поездов на 4 маршрутах. Поезда были назначены с учетом того, чтобы краснодарцам было удобно без пробок добираться к 9 утра на работу и после 5 вечера возвращаться домой.

В декабре прошлого года был продлен ряд маршрутов: поезд Краснодар-1 – Афипская – Краснодар-1 до станции Ильская, Краснодар-1 – Пашковская до Васюринской, Краснодар-1 – Динская до Кореновска.

В настоящее время, учитывая пожелания пассажиров, совместно с перевозчиком АО «Кубань Экспресс-Пригород» рассматриваются варианты дальнейшей оптимизации работы городских маршрутов. Это, в частности, касается назначения более раннего прибытия ряда поездов на станцию Краснодар-1 и более позднего отправления из Кубанской столицы.

Источник: пресс-служба СКЖД