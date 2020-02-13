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Ногинские пожарные потушили горящий автобус

В четверг, 13 февраля, огнеборцы пожарно-спасательного поста 242-й пожарной части ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с пожарными 38-й пожарной части 37-го отряда Федеральной противопожарной службы МЧС России по Московской области потушили автобус.

Возгорание произошло на 51-м километре трассы М-7 около въезда в город Ногинск.

Начальник дежурного караула пожарно-спасательного поста 242-й пожарной части Виталий Выставкин рассказал, что огнеборцы оперативно прибыли на место происшествия.

«По прибытии к месту пожара мы обнаружили, что салон автобуса бы полностью охвачен пламенем. Пассажиры и водитель вовремя успели покинуть транспортное средство. Мы быстро провели боевое развертывание и приступили к тушению пожара. Уже через несколько минут возгорание было полностью ликвидировано», - сообщил Виталий Выставкин.

Источник: отдел организации работы со СМИ ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Категория: Новости / Транспорт

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