Гонки на тракторах «Бизон-Трек-Шоу» пройдут 24 мая 2020 года

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Семь этапов напряженной борьбы: заезды на скорость, преодоления водных преград, парные кольцевые гонки со сменой дорожек и финальные скоростные маневры. На трассе - механизаторы сельхозпредприятий. Поле было вчера и будет завтра. Сегодня их стихия – рискованные виражи, глубокие канавы, опасные спуски и подъемы. Между сельскими гонщиками разворачиваются нешуточные бои, подстегиваемые спортивным азартом и адреналином.

24 мая Ростовская область в 18-й раз станет центром тракторного спорта России. Уникальное соревнование соберет сильнейших сельских механизаторов со всей страны. Лучшие из них поборются за звание чемпиона, получат в награду новые тракторы и сельхозтехнику.

В Бизон-Трек-Шоу 2020 сразятся три десятка трактористов. На линию старта они выйдут в парах, тройках и пятерках. Четыре часа испытаний. Пять этапов и два финала. На скорости до 100 км/ч гонщикам предстоит преодолеть сложнейшую спортивную трассу, в общей сложности превышающую 10 километров. Дорожное покрытие – гравий, грунт. Есть опасные повороты, трамплины, водные препятствия, крутые спуски и подъемы, рискованные скоростные участки.

К гонкам будут допущены тракторы, оборудованные каркасами и ремнями безопасности. Для увеличения скорости, маневренности и устойчивости на трассе машины пройдут в сельхозпредприятиях специальную модернизацию. Команды форсируют двигатели, усовершенствуют трансмиссию, расширяют колесную базу, применяют другие технические решения. Накануне соревнований технику проверят инспекторы Гостехнадзора.

Участие в тракторном турнире и вход для зрителей бесплатные. Каждый гонщик будет застрахован оргкомитетом на 1 млн. рублей.

Главные призы для аграриев предоставит Правительство Ростовской области. Четверым лучшим гонщикам вручат тракторы и сельхозтехнику. Дорогими подарками отметят механизаторов в специальных номинациях: «За волю к победе», «За самый экстремальный заезд», «За самую высокую скорость», «За лучший дизайн трактора» и «Приз зрительских симпатий».

Гонки на тракторах «Бизон-Трек-Шоу» проводятся с 2002 года. За минувшее время в турнире сразились более 300 спортсменов. Финалистам вручили 39 призовых тракторов и десятки единиц различной техники.

Источник: Бизон-ТВ