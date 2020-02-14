СКЖД представила услуги по перевозке зерновых грузов на агрофоруме в Краснодаре

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Услуги в сфере грузовых перевозок представила Северо-Кавказская железная дорога 14 февраля на форуме «Зерно России-2020» в Краснодаре.

В мероприятиях форума приняли участие руководители ведущих агрохолдингов и сельхозорганизаций, эксперты зернового рынка, представители экспортеров зерна и перевозчиков. В рамках панельных сессий они обсудили новые технологии в аграрном секторе, перспективы развития зернового рынка, вопросы, связанные с экспортом и реализацией зерна.

Северо-Кавказская магистраль выступила одним из экспонентов форума, представив широкий спектр транспортно-логистических услуг в сфере зерновых перевозок. Среди них – перевозка зерна в полувагонах с использованием специальных вкладышей в виде герметичных полимерных контейнеров, перевалка зерна из автотранспорта в вагоны, формирование судовых партий, сервис «грузовой экспресс».

Так, в последнее время на СКЖД наблюдается устойчивый рост спроса на услугу «грузовой экспресс». Перевозки в рамках данного сервиса позволяют формировать на одной станции маршрут из грузов от нескольких отправителей, следующих на одну станцию или в попутном направлении. При этом компания предоставляет грузоотправителям специально выделенное в графике движения расписание поезда и гарантирует доставить вагоны до станции назначения по ускоренному графику.

В минувшем году перевозки в рамках услуги «грузовой экспресс» осуществлялись в направлении припортовой станции Новороссийск со станций Светлоград, Расшеватка, Георгиевск, Ладожская и Изобильная.

Отметим, что по итогам 2019 года погрузка зерна на Северо-Кавказской железной дороге составила 4 млн тонн или 5,8% от общего объема погрузки на магистрали.

В рамках внедрения новых продуктов для пользователей услуг на дороге действует Центр продажи услуг холдинга "РЖД". Обратившись сюда, можно получить в формате "одного окна" любую услугу холдинга: от грузоперевозок до услуг медицинского обслуживания.

Работа Центра продажи услуг ориентирована прежде всего на представителей малого и среднего бизнеса и позволяет клиентам получить полный пакет услуг в одном месте.

Обращения в Центр поступают через единый федеральный номер 8-800-755-0000, службу клиентской поддержки по вопросам грузовых перевозок, а также при непосредственном посещении.

Источник: пресс-служба СКЖД