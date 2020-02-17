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Инвестиции в реконструкцию железнодорожного пути на СКЖД в 2019 году составили 7,5 млрд рублей

В 2019 года на Северо-Кавказской магистрали выполнено обновление железнодорожного полотна, а также замена рельсов на 391 км пути. Инвестиции в реконструкцию составили 7,5 млрд рублей.
В прошлом году ремонтно-путевые работы выполнены на 50 перегонах и станциях в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Дагестане и Чеченской Республике. Обновление железнодорожного пути позволяет повысить уровень технического состояния пути, что способствует повышению безопасности движения поездов на Северо-Кавказской магистрали.

Источник: Пресс-служба СКЖД

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Категория: Новости / Транспорт

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